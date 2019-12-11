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السوق السعودي يعلق التداول على سهم "إثمار"

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السوق السعودي يعلق التداول على سهم "إثمار" السوق السعودي يعلق التداول على سهم "إثمار"

الرياض ـ مباشر: أعلنت السوق المالية (تداول)، عن إعادة تعليق التداول على أسهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" ابتداءً من جلسة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إعادة تعليق السهم، جاء نظراً لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثالث لعام 2019 خلال المدة النظامية

وأشارت إلى أنه سيستمر تعليق السهم حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال،  على (ثمار) لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية.

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