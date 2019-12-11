أرامكو السعودية تزيح أبل من صدارة أكبر الشركات المدرجة عالمياً

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: بعد دقائق من إدراجها في السوق السعودي وبدء تداول أسهمها، أصبحت شركة أرامكو السعودية الأعلى قيمة من حيث القيمة السوقية بالعالم لتكون بذلك أكبر شركة مدرجة عالمياً لتصل قيمتها السوقية إلى 1.88 تريليون دولار، لتتفوق على شركة آبل الأمريكية التي تصل قيمتها السوقية إلى 1.19 تريليون دولار.

ونجحت شركة أرامكو في جمع نحو 25.6 مليار دولار، وتسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالاً (8.53 دولار) للسهم، قبل الإدراج بسوق الأسهم السعودي.

وتفوقت أرامكو أيضاً طرح شركة "علي بابا الصينية" أكبر طرح عالمي الذي جمع نحو 25 مليار دولار.

وقفز سهم أرامكو بالحد الأقصى بنسبة 10 بالمائة في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال؛ وهو ما يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

وبدأت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بالرمز 2222، فيما حددت تداول نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند 10 بالمائة.

وكان كل من "سامبا كابيتال"” و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية" أعلنوا، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، وبلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالاً، بتغطية إجمالية بلغت 465 بالمائة.

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