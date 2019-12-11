بالفيديو: بيروت تغرق بمياه الأمطار

جي بي سي نيوز :- طافت العاصمة اللبنانية بيروت الاثنين بمياه الأمطار المستمرة منذ الصباح، حيث علقت السيارات في شوارع العاصمة وتدفقت المياه إلى داخل صالات مطار بيروت الدولي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مكاتب عدة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت شهدت تسربا للمياه وكذلك الأمر في صالتي الوصول والمغادرة.

وتجمعت مياه الأمطار على أوتوستراد خلدة، عند المدخل الجنوبي للعاصمة، ما أدى إلى زحمة سير استمرت ساعات، حيث علق المواطنون داخل سياراتهم المحاصرة بالمياه.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصورا تظهر السيارات وهي تغرق في المناطق من خلدة إلى الشويفات والأوزاعي - السلطان إبراهيم، كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر غرق مدخل مطار بيروت بالأمطار.

كذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الأمطار الغزيرة والسيول أغرقت منطقة الجناح - السان سيمون حيث تحولت الطرق إلى بحيرات من المياه ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية وأغرقت السيارات بالكامل.

وعمد سكان المنطقة بمبادرات شخصية إلى فتح بعض مجاري الصرف الصحي لتصريف المياه وسط مناشدات إلى بلدية الغبيري للتدخل، وعمد بعضهم إلى استعمال ألواح التزلج المائي للتنقل في المنطقة بعدما تعذر عليهم التنقل مشيا خوفا من أن تغمرهم المياه.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، إن الاعتمادات المالية متوفرة في وزارته، لكن لا يمكن صرفها لأسباب عدة ومنها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد فنيانوس أنه لا يتهرب من المسؤولية، رغم أن المناطق التي غمرتها المياه اليوم خارج نطاق مسؤولية وزارة الأشغال بل ضمن مسؤولية البلديات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام