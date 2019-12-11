الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع ترقب قرارات السياسة النقدية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرارات السياسة النقدية من قبل أكبر بنكين مركزين حول العالم.

ويعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم كما يفصح البنك المركزي الأوروبي عن قراره غداً الخميس.

وفي حين يُدلي رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول بتصريحات عقب القرار اليوم، فإن كريستين لاجارد تعقد أول مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية بعد توليها المنصب في بداية الشهر الماضي.

واستفادت الأسواق المالية في أوروبا كذلك من تقارير إعلامية تشير لإمكانية تأجيل فرض تعريفات أمريكية جديدة على الجانب الصيني.

وبالنظر إلى المملكة المتحدة، فإن مسح حديث أشار لتراجع حاد في الدعم لحزب المحافظين الحاكم وإن كان لا يزال يتمتع بالصدارة يليه حزب العمال المعارض.

وبحلول الساعة 8:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصل إلى 405.6 نقطة كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 7244.9 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 13117.5 نقطة بينما شهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة مسجلاً 5853.04 نقطة.

وخلال تلك الفترة، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1080 دولار.