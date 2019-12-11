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مكاسب بالنسبة القصوى لأرامكو تنعش سوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

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مكاسب بالنسبة القصوى لأرامكو تنعش سوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية مكاسب بالنسبة القصوى لأرامكو تنعش سوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

الرياض – مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي أداءً إيجابياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء؛ منتشياً بأداء سهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو في أولى جلساتها في "تداول".

وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.78 بالمائة، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت السعودية، مضيفاً 62.89 نقطة وصل بها لمستوى 8129.31 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في هذه اللحظات 1.33 مليار ريال، من خلال التداول على 46.89 مليون سهم، عبر تنفيذ 44.07 ألف صفقة.

وتصدر قطاع الاستثمار والتمويل مكاسب القطاعات بنسبة 2.8 بالمائة، يليه الخدمات التجارية بنحو 1.1 بالمائة، ثم البنوك بـ 1.08 بالمائة، وجاء الطاقة الذي يضم الوافد الجديد للسوق – أرامكو – بمكاسب 1 بالمائة.

وتراجع كل من التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.7 بالمائة، والإعلام بـ 0.4 بالمائة.

ودعم أداء سهم أرامكو السعودية المرتفع بالنسبة القصوى (10 بالمائة) مكاسب المؤشر في التعاملات الصباحية للسوق السعودي.

وبلغ سعر أرامكو في تلك اللحظات 35.20 ريال مرتفعاً من 32.20 ريال قبل بدء التداول.

ترشيحات:

بعد دقائق من الإدراج..القيمة السوقية لأرامكو تقفز 170.7مليار دولار

سهم أرامكو يرتفع بالحد الأعلى مع بدء التداول بالسوق السعودي

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مباشر (اقتصاد)

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