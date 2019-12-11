مسح: تراجع حاد لأغلبية حزب جونسون قبيل ساعات من الانتخابات

مباشر: أظهر مسح حديث أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يتجه للفوز بأغلبية 28 مقعداً في البرلمان البريطاني، قبيل ساعات من الانتخابات المزمع عقدها غداً الخميس.

وتأتي هذه التوقعات الصادرة أمس الثلاثاء، من قبل مؤسسة الأبحاث "يوجوف"، لتشير إلى تراجع حاد عن الأغلبية المتوقعة في الشهر الماضي والتي كانت تبلغ 68 مقعداً والتي كان من شأنها أن تكون الأكبر منذ عام 1987.

وبحسب التوقعات الجديدة، فإن حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة ويرأسه بوريس جونسون من المتوقع أن يفوز بـ339 مقعداً في البرلمان البريطاني وهو مستوى أعلى من 317 مقعداً التي حصل عليها في الانتخابات العامة لعام 2017.

لكن مع ذلك فإنها أقل من 359 مقعداً والتي كانت متوقعة في المسح السابق والمعنلة نتائجه يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي المقابل، أظهرت النتائج الجديدة للمسح أن حزب العمال المعارض يسير على الطريق الصحيح نحو الفوز بـ231 مقعداً في البرلمان.

ورغم أن تلك التوقعات أقل من المقاعد التي كان يمتلكها في انتخابات 2017 والبالغة 262 مقعداً لكنها أفضل من التوقعات السابقة والتي كانت تشير إلى 211 مقعداً فقط.

وبالنسبة للحزب القومي الأسكتلندي، فيتجه إلى حصد 41 مقعداً وهو أقل من 43 مقعداً المتوقعة سابقاً بينما لن يتمكن حزب البريكست من الفوز بأيّ مقعد.

وأجري هذا المسح في الفترة بين 4 ديسمبر/كانون الأول وحتى صباح 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري كما اعتمد على آراء نحو 105.612 ألف شخص.

ومن المقرر أن يتجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع غداً الخميس للمشاركة في التصويت والذي من شأن نتيجته أن تكون محددة لمصير صفقة البريكست مع اقتراب المهلة النهائية لعملية الخروج.

وبحلول الساعة 8:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 1.3116 دولار.