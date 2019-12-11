%3 ارتفاعاً في عدد السياح السعوديين بدبي خلال 10 أشهر

دبي - مباشر: استطاعت إمارة دبي أن تجذب المزيد من السياح السعوديين ليرتفع عددهم 3 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري؛ وتعزز المملكة بذلك مكانتها بين الأسواق العالمية الأكثر زيارة للإمارة.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ فإن الزوار السعوديين إلى الإمارة في تلك الفترة من العام الجاري، نحو 1.34 مليون زائر يشكلون 40.4 بالمائة من مجمل عدد الزوار الخليجيين للإمارة الذين بلغ عددهم 3.32 مليون زائر.

وأوضحت البيانات أن أعداد الزوار من المملكة لدبي ارتفعت في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3 بالمائة قياسياً بنحو 1.30 مليون زائر بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الحكومية فإن تلك الأعداد لا تشمل زائري الإمارات الأخرى من السعوديين الذين لم يسجلوا مبيتاً لليلة واحدة أو أكثر في فنادق دبي.

وبحسب البيانات لا تتضمن تلك الأعداد المقيمين في المملكة الذين تتيح لهم دبي زيارتها بإجراءات ميسرة وتأشيرات إلكترونية.

وأسهمت المبادرات الحكومية لاسيما فيما يتعلق بإعفاء الأسواق الرئيسية مثل السوق الصيني من الحصول على التأشيرات بشكل كبير في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم دراسة الفرص الاستثمارية بالإمارة.

وتفوقت دبي على العديد من العواصم العالمية في جاذبيتها الاستثمارية لا سيما في القطاع الفندقي؛ حيث سجلت مستويات قياسية ووضعتها في مصاف أهم الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع نسب الإشغال.

وتطمح الجهات المختصة نحو تحقيق رؤية دبي السياحية بالوصول إلى 20 مليون سائح، وإضافة 36 ألف غرفة إلى محفظتها الفندقية لتصل إلى 140 ألف غرفة بحلول 2020، كما تقدم تسهيلات للمستثمرين تسهم في استقطاب رؤوس الأموال إلى القطاع وخلق فرص استثمارية جديدة.

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