بعد دقائق من الإدراج.. القيمة السوقية لأرامكو تقفز 170.7مليار دولار

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: قفزت القيمة السوق لسهم شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية بقيمة 170.67 مليار دولار بعد دقائق من إدراجها في سوق الأسهم المحلية - تداول.

وارتفعت قيمة أرامكو السوقية من 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار) إلى 7.04 تريليون ريال (1.87 تريليون دولار) بأولى جلساتها في تداول.

وزاد سعر سهم الشركة من 32 ريالاً كسعر إدراج ليرتفع بعد دقائق لـ 35.20 ريال.

وزادت قيمة أرامكو السوقية بقيمة 640 مليار ريال (170.67 مليار دولار)، أي بنمو نسبته 10 بالمائة.

يُذكر أن أسهم أرامكو تبلغ 200 مليار سهم، بقيمة 32 ريالاً للسهم الواحد.

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