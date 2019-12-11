أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بعد دقائق من الإدراج.. القيمة السوقية لأرامكو تقفز 170.7مليار دولار

Google+ Print
بعد دقائق من الإدراج.. القيمة السوقية لأرامكو تقفز 170.7مليار دولار بعد دقائق من الإدراج.. القيمة السوقية لأرامكو تقفز 170.7مليار دولار

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: قفزت القيمة السوق لسهم شركة الزيت العربية - أرامكو السعودية بقيمة 170.67 مليار دولار بعد دقائق من إدراجها في سوق الأسهم المحلية - تداول.

وارتفعت قيمة أرامكو السوقية من 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار) إلى 7.04 تريليون ريال (1.87 تريليون دولار) بأولى جلساتها في تداول.

وزاد سعر سهم الشركة من 32 ريالاً كسعر إدراج ليرتفع بعد دقائق لـ 35.20 ريال.

وزادت قيمة أرامكو السوقية بقيمة 640 مليار ريال (170.67 مليار دولار)، أي بنمو نسبته 10 بالمائة.

يُذكر أن أسهم أرامكو تبلغ 200 مليار سهم، بقيمة 32 ريالاً للسهم الواحد.

ترشيحات:

الناصر:طرح أرامكو السعودية لحظة تاريخية تمثل حجر الزاوية برؤية 2030

السحيمي: إدراج "أرامكو" ينقل السوق السعودي لأكبر 10 أسواق عالمية

الرميان: إدراج "أرامكو" يدعم التميز التشغيلي والانضباط المالي للشركة

السوق السعودي يمدد فترة مزاد الافتتاح لـ"أرامكو"

إنفوجرافيك.. رحلة عملاق النفط "أرامكو" إلى السوق السعودي

إنفوجرافيك.. معلومات عن "أرامكو السعودية" في أولى جلساتها بـ"تداول"

محللون.. الأنظار تتجه لـ"أرامكو" وسط توقعات بسيولة تاريخية للسوق السعودي

وزير سعودي: سياسة المملكة البترولية تسعى لتأمين الإمدادات العالمية

أرامكو واليابان تمددان اتفاق تخزين الخام بأوكيناوا لـ3 أعوام

السعودية تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول يناير المقبل

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر