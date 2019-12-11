سهم أرامكو يرتفع بالحد الأعلى مع بدء التداول بالسوق السعودي

الرياض- مباشر: سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية، في أولى جلساته بالسوق السعودي اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بالنسبة القصوى بنحو 10 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت الرياض، وبعد انتهاء فترة جلسة مزاد الافتتاح، قفز السهم بنسبة 10 بالمائة وهو الحد الأقصى المسموح به للارتفاع إلى مستوى 35.20 ريال.

وتصدر السهم التداولات على صعيد الكميات والسيولة بنحو 13.49 مليون سهم، بقيمة 474.58 مليون ريال.

وفي تلك الأثناء ارتفع أداء قطاع الطاقة والذي ضم إليه سهم أرامكو بنسبة 1.25 بالمائة، كما ارتفع أداء المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.70 بالمائة، من خلال تداولات بقيمة 1.084 مليار ريال، من خلال 37.49 مليون سهم.

أشارت أوامر ما قبل الافتتاح بسوق الأسهم السعودي إلى ارتفاع سهم أرامكو بنسبة 10 بالمائة عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال.

وكان محللون قد توقعوا لـ "مباشر" أن يشهد السوق السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء نشاطاً ملحوظاً؛ وذلك بالتزامن مع بدء إدراج وتداول عملاق النفط السعودي "أرامكو" في أول أيامه بالسوق السعودي، وسط توقعات بسيولة تاريخية.

واستقبل السوق السعودي اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

وذلك بعد أن جمع الطرح من المؤسسات والأفراد نحو 25.6 مليار دولار، وتحديد السعر النهائي للسهم عند 32 ريالاً.