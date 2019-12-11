خام برنت دون 64 دولاراً مع ترقب تقرير أوبك

مباشر: تراجعت أسعارالنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط خام برنت دون مستوى 64 دولاراً مع قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية ووسط ترقب تقرير أوبك.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي بالأمس أن مخزونات النفط الأمريكي ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 447 مليون برميل مقابل التوقعات البالغة 2.8 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

ومن المقرر أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم عن الأرقام الرسمية بشأن مخزونات الخام ومستويات الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتعلن منظمة أوبك تقريرها الشهري عن مستويات إنتاج الدول الأعضاء في وقت لاحق من اليوم.

كما ينتظر المستثمرون القرار النهائي بشأن التعريفات الأمريكية المقترح تطبيقها على الجانب الصيني، حيث أفاد تقرير بأنه قد يتم تأجيلها مع استئناف المحادثات.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة إلى 63.95 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً 58.92 دولار للبرميل.