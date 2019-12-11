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الناصر:طرح أرامكو السعودية لحظة تاريخية تمثل حجر الزاوية برؤية 2030

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الناصر:طرح أرامكو السعودية لحظة تاريخية تمثل حجر الزاوية برؤية 2030 الناصر:طرح أرامكو السعودية لحظة تاريخية تمثل حجر الزاوية برؤية 2030

الرياض ـ مباشر: قال رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو ، أمين الناصر، إن الشركة تبدأ مرحلة جديدة من مسيرة الازدهار التي تمتد لأكثر من 86 عاماً.

وأضاف الناصر، خلال حفل إدراج الشركة بـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن طرح أرامكو كان يمثل حجر الزاوية للقيادة ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية المملكة 2030.

وأشار الناصر إلى أن العمل على تلك الخطوة بدأ منذ عام 2016 عندما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نية طرح حصة بأرامكو.

وتابع: "اليوم نصنع التاريخ ونزداد فخراً بأرامكو، في هذه اللحظة التاريخية مستمرون في تعزيز نقاط القوة التي قامت عليها الشركة، لدينا ميزة الإنتاج منخفض التكلفة وإمدادات موثوقة".

وأردف الناصر قائلاً: "ستعمل أرامكو على استمرار نهجها التشغيلي، وأدائها المالي المنضبط".

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