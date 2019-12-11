السحيمي: إدراج "أرامكو" ينقل السوق السعودي لأكبر 10 أسواق عالمية

الرياض ـ مباشر: قالت رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول"، سارة السحيمي، إنه مع بدء تداول أسهم أرامكو السعودية، ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم.

وأضافت السحيمي، خلال حفل إدراج أرامكو اليوم الأربعاء، أن السوق المالية السعودية ستنتقل لتحتل مركزاً متقدماً من ناحية القيمة السوقية لتكون من أكبر 10 أسواق مالية عالمية.

واستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

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