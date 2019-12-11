استقرار أسعار الذهب عالمياً مع ترقب قرار الفيدرالي

مباشر: استقرت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت أنشطة الأسواق خافتة إلى حد كبير قبيل الإفصاح عن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والمقرر إعلانه في وقت لاحق من اليوم.

ويتوقع على نطاق واسع تثبيت الفيدرالي معدل الفائدة اليوم لكن التركيز على التوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي لجيروم باول الذي سيعقده عقب القرار.

كما أن الأنظار تتجه إلى الموعد النهائي لفرض جولة جديدة من التعريفات الأمريكية على سلع صينية، رغم تقرير يشير إلى أن إمكانية تأجيل تلك الخطوة.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:06 صباحاً بتوقيت جرينتس، استقر سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 1467.50 دولار للأوقية.

كما ظل سعر التسليم الفوري للمعدن ثابتاً عند مستوى 1464.24 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 97.555.