تراجع الأسهم اليابانية بالختام مع انتظار الوضوح بشأن التجارة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع انتظار الوضوح بشأن التجارة.

وياتي الهبوط في البورصة اليابانية مع اقتراب الموعد النهائي لجولة جديدة من التعريفات على فاتورة سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار والمحدد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

لكن الخسائر جاءت محدودة على خلفية تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة والصين يخططان لتأجيل الرسوم مع استمرار المحادثات التجارية.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليسجل 23391.9 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بأكثر من 0.3 بالمائة ليغلق عند 1714.9 نقطة.

وبحلول الساعة 7:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند 108.74 ين.