أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار ( جاكو ) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة

Google+ Print
تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار ( جاكو ) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار ( جاكو ) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة
يرجى من السادة مساهمى الشركة الذين يرغبون فى ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات ترشيحهم على العنوان الموضح بالإعلان إبتداءاً من تاريخ 12 / 12 / 2019 م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم 12 / 01 / 2019 م وذلك وفق الشروط التالية :

1 - أن يلتزم المتقدم بتعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم ( 1 ) ( مرفق ) و نموذج ( 3 ) ( مرفق ) الصادران من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة كما يمكن تحميل نموذج ( 3 ) من خلال الرابط التالى :

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

2 - أن يلتزم المتقدم بتزويد إدارة الشركة بجميع مؤهلاته والأعمال والإنجازات الهامة التى حققها فى عضويات المجالس الاخري إن وجد .

3 - إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :

أ - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات

ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات .

4 - إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة

5- إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة ، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها

6 - تزويد الشركة بصورة من الهوية الوطنية للمتقدم وصورة من سجل العائلة .

7 - يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة , وذلك فى حدود نسبة ملكيته فى رأس المال .

8 - يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي وخبرات عملية تؤهله للقيام بالمهام والمسؤوليات المحددة له .

9 - أن يكون لدى المترشح الاستقلال اللازم , وألا يقل عمره عن (30) عاماً عند الترشح

10 - تقديم طلب للترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال المدة المحددة في الإعلان عناية لجنة المكافآت و الترشيحات وفق نموذج الشركة المرفق .

11 - جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية

12 - يفضل أن يكون المرشح لديه المهارات الآتية :

أ - القدرة على القيادة : وذلك بالتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء و تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة و التقيد بالقيم و الأخلاق المهنية

- ب - المؤهلات و المهارات و الخبرات و الكفاءة : وذلك بأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية ، و المهارات المهنية ، و الشخصية المناسبة ، و مستوى التدريب ، و الخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية و المستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة ، فضلاً عن الرغبة في التعليم والتدريب.

ج - القدرة على التوجيه : وذلك بأن تتوفر فيه القدرة الفنية ، والقيادية ، والإدارية ، والسرعة ، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل ، وأن يكون قادرا على التوجيه الاستراتيجي و التخطيط و الرؤية المستقبلية الواضحة.

د - المعرفة المالية : و ذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات و التقارير المالية وفهمها .

هـ - اللياقة الصحية : وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته .

13 - يفضل أن يكون المتقدم من لدية الخبرة الكافية فى مجال أعمال الشركة والصناعات المشابهة .

14 - أن يكون المتقدم لدية الحافز والوقت الكافي للمساهمة فى توجيه أعمال وسياسات الشركة .

15 - ألا يكون المتقدم قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر ضده قراراً من هيئة السوق المالية .

16 - ألا يكون للمتقدم تعارضاً فى المصالح مع الشركة .

17 - يجب ان لا يشغل المرشح عضوية مجلس ادارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة فى السوق المالية فى وقت واحد .

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار