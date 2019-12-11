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إنفوجرافيك.. معلومات عن "أرامكو السعودية" في أولى جلساتها بـ"تداول"

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الرياض ـ مباشر: تبدأ شركة الزيت العربية "أرامكو"، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها بسوق الأسهم السعودية "تداول".

وكشفت السوق المالية السعودية "تداول"، عن أهم المعلومات الخاصة بالشركة، من خلال الإنفوجرافيك التالي:

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