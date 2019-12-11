محللون.. الأنظار تتجه لـ"أرامكو" وسط توقعات بسيولة تاريخية للسوق السعودي

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: توقع عدد من المحللين بأسواق المال أن يشهد السوق السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء نشاطاً ملحوظاً؛ وذلك بالتزامن مع بدء إدراج وتداول عملاق النفط السعودي "أرامكو" في أولى جلساته بالسوق السعودي، وسط توقعات بسيولة تاريخية.

ويستقبل السوق السعودي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة؛ وذلك بعد أن جمع الطرح من المؤسسات والأفراد نحو 25.6 مليار دولار، وتحديد السعر النهائي للسهم عند 32 ريالاً.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع على تراجع بعد ارتفاعات استمرت لثلاث جلسات على التوالي، وسط تراجع في السيولة وذلك قبل يوم من إدراج سهم أرامكو بالسوق السعودية بنسبة 0.66 بالمائة إلى مستوى 8066.42 نقطة فاقداً من خلالها 53.59 نقطة.

سيولة تاريخية

وقال المحلل بأسواق المال أنس الراجحي لـ " مباشر" انه من المتوقع أن تتجاوز مجمل السيولة في تاسي 10 مليار ريال في أول يوم إدراج أرامكو.

ولفت الى أن هناك نصف ساعة إضافية خصصت للمزاد في سهم أرامكو وعليه فالسهم سيبدأ التداول عند الساعة 10:30 صباحاً لذا فإن السوق سيكون في حالة ترقب وحذر شديد للأوامر التي تُدخل على سهم أرامكو.

وتابع؛ ستكون العلاقة عكسية بين الشركات مع سهم أرامكو في الأيام الأولى من تداولاته لأن ذلك مرتبط بالسيولة الداخلة والخارجة نظراً لكون السيولة المكتتب بها ضخمة.

وتوقع الراجحي أن تتجاوز القيمة السوقية لتاسي عند اغلاق تعاملات اليوم 8 تريليون ريال بسبب إدراج سهم أرامكو في حين أن القيمة السوقية الحالية أقل من 2 تريليون ريال.

من جانبه قال المحلل بأسواق المال؛ محمد الميموني، إنه من المتوقع أن يشهد السوق السعودي اليوم ارتفاعاً مع بدء استقبال سهم أرامكو اليوم.

وتابع الميموني أن السوق شهد أمس تراجعاً طبيعياً نتيجة لضغط من المتداولين نتيجة لخبر أرامكو وترقب الادراج ، حيث من المتوقع أن يشهد حركة غير عادية بالسيولة ، مشيرا الى أنه من المرجح أن تتجه مزيد من السيولة لأرامكو اليوم.

كما لفت الى انه من المتوقع أن يكون هناك مراهنات قوية في فترة الإفتتاح على سهم أرامكو في المزاد الرئيسي، بالتالي نتوقع اغلاق متفائل بالنسبة القصوى للسهم.

ورجح أن يشهد السوق السعودي تغيرات في الفترة القادمة لاسيما على حركة شركات البتروكيماويات بوجه عام والتي من المرجح أن تتحرك بشكل موازي لأرامكو، متوقعاً تماسك جيد لشركة سابك وسبكيم وكيان وينساب وذلك لأن مجالها يشبه أرامكو بالاضافة الى شركة سافكو والتي لها استثماراتها مع أرامكو.

وأوضح الميموني أن السوق على مستوى الحركة الفنية لامس مستويات الـ 8177 نقطة وهي منطقة دعم هامة جدا للمؤشر فمن الطبيعي ان يكون هذا التراجع باكثر من 55 نقطة.

وتوقع أن يشهد سهم أرامكو ارتفاعات في "أولى جلساته"؛ وجذب فئة جديدة من المستثمرين، لكنه توقع أن يشهد السوق في الأسابيع الأولى من ادراج أرامكو ضغوط بيعية من قبل الصناديق والمؤسسات.

ومن جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان إنه من المتوقع أن يشهد السوق اليوم تداولات هادئة و منخفضة على بعض الأسهم، و ذلك لتحول سيولة مضاربية و استثمارية إلى شركة ارامكو التي تبدأ تداولاتها اليوم الأربعاء.

وأضاف الثقفان لـ "مباشر" أنه من المتوقع أيضاً أن يشهد السوق حجم كبير من الطلبات على سهم أرامكو، وذلك لأن اغلب المستثمرين و الشركات لم يحصلوا على الكميات التي يرغبون فيها و أيضا المحافظ النشطة ترغب في الحصول عليها و بيعها بأسعار اعلى للمحافظ غير النشطةً التي سوف تأخذ نسبة من أسهم ارامكو لاتباعها مؤشر معين، مشيرا الى أنه من المرجح أن يشهد السهم وصوله لنسب عليا .

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