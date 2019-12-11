إنفوجرافيك.. رحلة عملاق النفط "أرامكو" إلى السوق السعودي

الرياض ـ مباشر: تبدأ شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، أو ما يعرف بعملاق النفط السعودي، مشوار التداولات بسوق الأسهم السعودية، كأكبر شركة مدرجة بالعالم.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الذي أعده "مباشر"، تفاصيل عملة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية:

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