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إنفوجرافيك.. رحلة عملاق النفط "أرامكو" إلى السوق السعودي

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الرياض ـ مباشر: تبدأ شركة الزيت العربية "أرامكو"، أو ما يعرف بعملاق النفط السعودي، مشوار التداولات بسوق الأسهم السعودية، كأكبر شركة مدرجة بالعالم.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الذي أعده "مباشر"، تفاصيل عملة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية:

ترشيحات:

اليوم .. إدراج وبدء التداول على أسهم "أرامكو" بالبورصة السعودية

السوق السعودي يمدد فترة مزاد الافتتاح لأرامكو السعودية

سامبا كابيتال: إسدال الستار على اكتتاب أرامكو الأكبر بالعالم

شركة أبحاث تتوقع تأثير أرامكو بالمؤشر السعودي ووزنها بمؤشر "MSCI"

توضيح بشأن خيار الشراء بأسهم "أرامكو" من مدير الاستقرار السعري

ولي العهد: طرح أرامكو السعودية يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد

مباشر (اقتصاد)

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