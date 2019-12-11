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إعلان إلحاقي من شركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص وقوع حادث حريق في مستودعات شركة المروج العالمية.

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إعلان إلحاقي من شركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص وقوع حادث حريق في مستودعات شركة المروج العالمية. إعلان إلحاقي من شركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص وقوع حادث حريق في مستودعات شركة المروج العالمية.
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 21-12-1438هـ الموافق 12-09-2017م المتعلق بوقوع حادث حريق في مستودعات شركة المروج العالمية في جدة يوم الثلاثاء 14/12/1438 هـ الموافق 05/09/2017م، والمؤمنة بالكامل (ضد أخطار الممتلكات الشامل) بشركة الإنماء طوكيو مارين. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1438-12-21 الموافق 2017-09-12 التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة في يوم الثلاثاء 12-05-1441هـ الموافق 10-12-2019م عن النطق بقرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية حيث كان منطوق قرار اللجنة لصالح شركة الإنماء طوكيو مارين كالتالي: "رد الدعوى لانعدام التغطية التأمينية بسبب مخالفة المؤمن له ضمانات وثيقة التأمين".

علماً بأن القرار ابتدائي وقد أفهمت اللجنة كلا الطرفين بأن لهم حق الاعتراض والتظلم من هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لتسليم القرار وذلك أمام اللجنة الاستئنافية وفقاً للنظام، هذا وسيتم الإعلان عن اي تطورات عن الموضوع في حينه.

الأثر المالي للتغير الحاصل علماً بانه لا يوجد أثر سلبي على نتائج الشركة المالية الحالية نتيجة لهذا القرار وذلك لأن الشركة قد قامت بأخذ المخصص اللازم في فترة مالية سابقة

مباشر (اقتصاد)

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