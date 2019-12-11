السوق السعودي يمدد فترة مزاد الافتتاح لأرامكو السعودية

الرياض ـ مباشر: يشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لسهم أرامكو السعودية، في أولى جلساته بالبورصة السعودية.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، في وقت سابق، عن تمديد جلسة مزاد الافتتاح للسهم، لمدة 30 دقيقة إضافية، لتبدأ في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت السعودية.

وتبدأ جلسة التداول المستمر لأسهم "أرامكو" الساعة 10:30 صباحاً، حتى الساعة 3:00 مساءً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

وتبدأ جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، كما هي دون تغيير في الساعة 9:30 صباحاً وتستمر إلى الساعة 10:00 صباحاً.

وتبدأ جلسة التداول المستمر لجميع الأسهم المدرجة في البورصة السعودية كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 3:00 مساءً.

ويستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

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