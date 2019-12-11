اليوم.. إدراج وبدء التداول على أسهم "أرامكو" بالسوق السعودي

الرياض - مباشر: يستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، السعر النهائي لطرح 1.5 بالمائة من أسهمها عند 32 ريالاً للسهم.

وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً 397 مليار ريال سعودي ما يعادل 106 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، بإضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح.

وتوقعت شركة الجزيرة كابيتال أن يسهم إدراج أرامكو في تحسن أداء مؤشر السوق السعودي بشكل ملحوظ على الرغم من أن وزن الشركة قد لا يتجاوز 9.6 بالمائة.

وبينت شركة الأبحاث أنه من المتوقع أن يجذب إدراج أرامكو ما بين 6.6 إلى 8.1 مليار ريال من التدفقات النقدية الأجنبية غير النشطة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي إدراج الشركة لتحسين أساسيات السوق بشكل عام من خلال ارتفاع الإيرادات وصافي الربح بشكل واسع، إضافة إلى اتساع الهوامش وبمقارنة الأسواق الناشئة المشابهة للسوق السعودي يبدو أنه في وضع أفضل وهوامش ربح أكبر.

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