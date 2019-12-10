مكاسب المعادن تتصدر مشهد الأسواق العالمية اليوم

مباشر: أثارت مكاسب المعادن اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى التطورات التجارية التي يراقبها المستثمرون عن كثب.

وارتفعت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند التسوية مع تراجع الدولار الأمريكي وقبل قرار الفيدرالي المرتقب.

كما حقق معدن البلاديوم مكاسب قوية في تعاملات اليوم دفعته لمستوى قياسي جديد أعلى 1900 دولار للأوقية مع تعطل الإنتاج في شركات التعدين في جنوب أفريقيا نتيجة لانقطاع التيار الكهربي.

فيما ارتفعت أسعار الحديد في الصين عند أعلى مستوى في 4 أشهر خلال تعاملات اليوم مع مخاوف بشأن المعروض.

في حين، ارتفعت أسعار النفط عند التسوية مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية وتقرير أوبك.

مؤشرات الأسهم

وتراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع ترقب التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكشف تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تدرس تأجيل التعريفات على سلع صينية والتي ستدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل مقابل زيادة بكين لمشترياتها الزراعية من واشنطن.

وفي بيانات اقتصادية اليوم تراجعت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث في حين ارتفعت تكلفة العمالة.

بينما ارتفعت ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة بأكبر وتيرة منذ منتصف 2018 خلال الشهر الماضي.

فيما تراجعت الأسهم الأوروبية عند نهاية التعاملات بقيادة قطاع الاتصالات وسط عدم اليقين التجاري.

وتحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا بوتيرة حادة خلال الشهر الجاري لتسجل أعلى مستوى في عامين.

فيما فشل اقتصاد المملكة المتحدة في النمو خلال أكتوبر/تشرين الأول بعكس توقعات المحللين.

ومع ترقب التطورات التجارية، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية بشكل هامشي في نهاية تعاملات اليوم.

وفي الصين، تسارع التضخم في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 8 سنوات.

أحداث عالمية

كشف مجلس النواب الأمريكي عن قضيتين أساسيتين فيما يتعلق بمساءلة الرئيس دونالد ترامب وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الاتهامات بأنها غير صحيحة ومثيرة للسخرية.

في حين توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق مع الديمقراطيين في مجلس النواب بشأن صفقة التجارة مع كندا والمكسيك.

ومن جانبه، أكد رئيس الأرجنتين في أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية أن بلاده لن تتمكن من سداد ديونها قبل أن ينمو الاقتصاد.