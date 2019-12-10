محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتعين على الصين والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قبل يوم الأحد المقبل حيث دخول تعريفات أمريكية على سلع صينية حيز التنفيذ.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفاوضين الأمريكيين يخططون لتأجيل التعريفات الجمركية على الصين والتي تدخل حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل مقابل شراء الصين المزيد من المنتجات الزراعية.

وكان تقرير لصحيفة "ثاوس تشينا مورنينج بوست" أشار اليوم أنه من غير المحتمل أن تتوصل الصين والولايات المتحدة لصفقة تجارية هذا الأسبوع قبل دخول التعريفات الأمريكية حيز التنفيذ.

فيما يراقب المستثمرون بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم على أن يصدر قراره بشأن الفائدة غداً الأربعاء.

وعند ختام التعاملات، انخفض المؤشر الصناعي "داو جونز" بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 27881 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.1 بالمائة إلى 3132 نقطة، وهبط "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.07 بالمائة عند 8616 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.441.