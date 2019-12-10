نقل مؤتمر "أوراكل أوبن وولد" من سان فرانسيسكو لغلاء الأسعار

مباشر: أعلنت شركة "أوراكل" نقل مؤتمرها السنوي "أوراكل أوبن وولد" إلى ولاية لاس فيجاس الأمريكية من سان فرانسيسكو بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت جمعية "إس.إف.تي. ايه" وهى منظمة تروج للسياحة في سان فرانسيسكو، في بيان لعملائها عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "أوراكل" وقعت اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لإحضار حدثها الرئيسي إلى منتدى قيصر في لاس فيجاس.

وأضاف البيان أن أوراكل صرحت بأن آراء الحاضرين كانت أن أسعار فنادق سان فرانسيسكو مرتفعة للغاية، كما أن ظروف الشوارع السيئة سببًا آخر لاتخاذ هذا القرار الصعب.

وأوضح البيان أن نقل مؤتمر "أوراكل" سوف يتسبب في خسائر تقدر بنحو 64 مليون دولار لولاية سان فرانسيسكو.

وأطلقت شركة أوراكل مؤتمرها "أوراكل أوبن وولد" الخاص بأحد التكنولوجيات في عام 1996، ويتم إنعقاده في سان فرانسيسكو على مدار عقدين، يستقطب هذا الحدث أكثر من 60ألف عميل وشريك من أوراكل ويمنح الشركة فرصة لعرض أحدث تقنياتها.