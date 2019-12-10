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وزير سعودي: سياسة المملكة البترولية تسعى لتأمين الإمدادات العالمية

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وزير سعودي: سياسة المملكة البترولية تسعى لتأمين الإمدادات العالمية وزير سعودي: سياسة المملكة البترولية تسعى لتأمين الإمدادات العالمية

 

الرياض - مباشر: قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السياسة البترولية للمملكة تسعى لتحقيق أمن الإمدادات العالمية.

وصرح الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن قطاع الطاقة يحظى بدعم غير محدود من قبل القيادة، مؤكدًا أن السياسة البترولية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات البترول، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة ليست أكبر مصدر للبترول للعالم فحسب، بل الأكثر موثوقية عالميا، ما يحقق اطمئنانا وتوازنا في أسواق البترول، ويسهل كل احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد.

جاءت تصريحات الوزير السعودي على خلفية صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2020.

وقال وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، أمس، إن موازنة المملكة الجديدة للعام 2020 اعتمدت الإنفاق الإجمالي بقيمة 1.02 تريليون ريال، وقدرت الإيرادات الإجمالية بقيمة 833 مليار ريال.

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