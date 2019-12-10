أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
من مصر | من هدي النبي "ص".. النماذج الأربعة في التعايش مع الآخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نقل مؤتمر "أوركل أوبن وولد" من سان فرانسيسكو لغلاء الأسعار

Google+ Print
نقل مؤتمر "أوركل أوبن وولد" من سان فرانسيسكو لغلاء الأسعار نقل مؤتمر "أوركل أوبن وولد" من سان فرانسيسكو لغلاء الأسعار

مباشر: أعلنت شركة "أوراكل" نقل مؤتمرها السنوي "أوراكل أوبن وولد" إلى ولاية لاس فيجاس الأمريكية من سان فرانسيسكو بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت جمعية "إس.إف.تي. ايه" وهى منظمة تروج للسياحة في سان فرانسيسكو، في بيان لعملائها عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "أوراكل" وقعت اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لإحضار حدثها الرئيسي إلى منتدى قيصر في لاس فيجاس.

وأضاف البيان أن أوراكل صرحت بأن آراء الحاضرين كانت أن فنادق سان فرانسيسكو مرتفعة للغاية، كما أن ظروف الشوارع السيئة سببًا آخر لاتخاذ هذا القرار الصعب.

وأوضح البيان أن نقل مؤتمر "أوراكل" سوف يتسبب في خسائر تقدر بنحو 64 مليون دولار لولاية سان فرانسيسكو.

وأطلقت شركة أوراكل مؤتمرها "أوراكل أوبن وولد" الخاص بأحد التكنولوجيات في عام 1996، ويتم إنعقاده في سان فرانسيسكو على مدار عقدين، يستقطب هذا الحدث أكثر من 60ألف عميل وشريك من أوراكل ويمنح الشركة فرصة لعرض أحدث تقنياتها.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين