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إنفوجرافيك.. أبرز مخرجات قمة الخليج الـ40 بالرياض

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الرياض - مباشر: تضمن "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي نقاط اتفاق في عدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية.

ونشرت وزارة الخارجية ، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف يوضح أبرز ما جاء في "إعلان الرياض".

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، والذي أشار فيه إلى التأكيد على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وبين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أن على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

وذكر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل".

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