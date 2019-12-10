وزير خارجية البحرين: قطر غير جادة في حل أزمة المقاطعة

مباشر: أبدى وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أسفه لما أسماه بـ"عدم جدية" دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة.

وأكد الوزير أن هذا الأمر كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انعقدت اليوم في الرياض، وسلبيتها الشديدة المتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها، وفقا لوكالة أبناء البحرين "بنا".

وبيّن وزير الخارجية "أن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقًا.

وتابع الوزير قائلا: "دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة، والقائمة على المبادى الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو من العام 2017".

وعدّد الوزير قائمة المطالب التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلي لعام 2014م، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017.

وتابع الوزير المطالب: "الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

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