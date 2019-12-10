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رئيس الأرجنتين: لن نتمكن من سداد الديون حتى ينمو الاقتصاد

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رئيس الأرجنتين: لن نتمكن من سداد الديون حتى ينمو الاقتصاد رئيس الأرجنتين: لن نتمكن من سداد الديون حتى ينمو الاقتصاد

مباشر: قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إن الأرجنتين غير قادرة على سداد ديونها في ظل الظروف الحالية وتحتاج إلى نمو الاقتصاد مرة أخرى قبل الوفاء بالتزاماتها.

وقال فرنانديز في أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، إن ستسعى إلى حوار "بناء وتعاوني" مع صندوق النقد الدولي والدائنين لمعالجة عبء الديون.

وأكد فرنانديز أن حكومة الرئيس ماريسيو ماكري تركت الأرجنتين تعاني من التخلف عن سداد الديون.

وأوضح رئيس الأرجنتين: "إن البلاد مليئة بعدم الاستقرار الذي يتجاهل إمكانية التنمية ويتركها رهينة للأسواق المالية الأجنبية".

وتابع: "يجب أن تنمو الأرجنتين من خلال مشروع خاص بها وينفذه الأرجنتينيين، لا يمليه الأجانب بوصفات قديمة تفشل دائمًا".

وقال فرنانديز إنه لا يمكن وضع موازنة عام 2020 إلا بعد الانتهاء من مفاوضات الديون، بالإضافة إلى تنفيذ بعض التدابير الاقتصادية والاجتماعية للتعويض عن تأثير الأزمة في الاقتصاد.

مباشر (اقتصاد)

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