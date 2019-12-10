محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع ترقب بيانات المخزونات

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التطورات التجارية وترقب بيانات المخزونات الأمريكية من الخام وتقرير أوبك.

ويركز المستثمرون على التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط تقرير صحفي بأن واشنطن قد تؤجل التعريفات المقررة على بكين بداية من الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأرقام الرسمية وسط توقعات بتراجعها.

يجدر الإشارة إلى أن منظمة أوبك والحلفاء اتفقوا على تعميق مستويات خفض الإنتاج النفطي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل إلى 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً.

وتعلن أوبك تقريرها الشهري عن نوفمبر/تشرين الثاني غداً الأربعاء.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 59.24 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:43 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 64.35 دولار للبرميل.