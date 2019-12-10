أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع ترقب بيانات المخزونات

Google+ Print
محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع ترقب بيانات المخزونات محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع ترقب بيانات المخزونات

مباشر: ارتفعت  النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التطورات التجارية وترقب بيانات المخزونات الأمريكية من الخام وتقرير أوبك.

ويركز المستثمرون على التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط تقرير صحفي بأن واشنطن قد تؤجل التعريفات المقررة على بكين بداية من الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأرقام الرسمية وسط توقعات بتراجعها.

يجدر الإشارة إلى أن منظمة أوبك والحلفاء اتفقوا على تعميق مستويات خفض الإنتاج النفطي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل إلى 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً.

وتعلن أوبك تقريرها الشهري عن نوفمبر/تشرين الثاني غداً الأربعاء.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 59.24 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:43 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 64.35 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

معهد التمويل: تخفيضات أوبك والحلفاء غير كافية لزيادة أسعار النفط

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 20-12-2019

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين

محدث.. أسعار الذهب تسجل أعلى تسوية في أسبوعين