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محدث.. الذهب يرتفع لأول مرة بـ3 جلسات مع تراجع الدولار

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محدث.. الذهب يرتفع لأول مرة بـ3 جلسات مع تراجع الدولار محدث.. الذهب يرتفع لأول مرة بـ3 جلسات مع تراجع الدولار

مباشر: ارتفعت الذهب عالمياً لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار ووسط استمرار حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتأثرت أسعار المعدن الأصفر بشكل إيجابي مع اقتراب الموعد النهائي لجولة جديدة من التعريفات الأمريكية على سلع صينية وذلك يوم 15 ديسمبر/كانون الأول دون الوصول إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر تقرير صحفي اليوم أن واشنطن تدرس تأجيل التعريفات الجمركية ضد الصين والتي سوف تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء وسط توقعات إبقاء معدل الفائدة كما هو دون تغيير.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.20 دولار ليصل إلى 1468.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.2 بالمائة ليرتفع إلى 1464.29 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.463.

مباشر (اقتصاد)

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