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"بوينج" تتجه لأدنى معدل تسليم سنوي للطائرات منذ 2008

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"بوينج" تتجه لأدنى معدل تسليم سنوي للطائرات منذ 2008 "بوينج" تتجه لأدنى معدل تسليم سنوي للطائرات منذ 2008

مباشر: تتجه شركة "بوينج" لتسجيل أدنى معدل تسليم للطائرات خلال العام الجاري منذ 2008 مع تراجع التسليمات بنحو 50 بالمائة في الـ11 شهراً الماضية.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن معدل تسليم طائرات منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 345 طائرة مقارنة مع 704 طائرة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولأول مرة منذ يناير/كانون الثاني، ارتفعت طلبيات طائرات بوينج 737 ماكس  الشهر الماضي إلى 30 طلب.

وساهمت حادثتين مميتين في وقف دول العالم استخدام طائرات 737 مما أدى إلى فقدان الشركة ما مجموعه 84 طلبًا للطائرات التجارية حتى الآن هذا العام.

وفي الشهر الماضي، سجلت شركة "بوينج" 63 طلباً، متخلفة عن منافستها "إيرباص" التي سجلت طلبات شراء 222 طائرة تجارية، وبلغ معدل التسليم لديها منذ بداية العام 725 طائرة.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "بوينج" بنحو 0.3 بالمائة إلى 350.04 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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