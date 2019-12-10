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أرامكو واليابان تمددان اتفاق تخزين الخام بأوكيناوا لـ3 أعوام

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أرامكو واليابان تمددان اتفاق تخزين الخام بأوكيناوا لـ3 أعوام أرامكو واليابان تمددان اتفاق تخزين الخام بأوكيناوا لـ3 أعوام

 

الرياض - مباشر: جددت شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن المملوكة للدولة، اتفاقاً مع شركة أرامكو بشأن تخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لمدة ثلاثة أعوام جديدة.

وأوضحت الشركة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تؤجر بموجب الاتفاق 13 صهريجا لتخزين النفط الخام الوطني في الجزيرة الواقعة جنوب غربي بر اليابان الرئيسي لشركة أرامكو السعودية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشارت الشركة اليابانية في بيان، إلى أن الاتفاق يتيح تخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من الخام على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن توفير مساحة تخزين مجانية لأرامكو السعودية في أوكيناوا يتيح لليابان أولوية الحصول على مخزونات النفط في حالات الطوارئ.

ونوهت الشركة اليابانية، إلى أن اتفاق تأجير الصهاريج مستمر منذ 2010 ويجري تجديده كل ثلاثة أعوام.

وبحلول الساعة 6:11 مساء بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 64.32 دولار للبرميل، كما زاد سعر عقود خام "نايمكس" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.3 في المئة عند 59.18 دولار للبرميل.

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