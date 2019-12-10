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دمشق تنتقد الإعلام الأوروبي بسبب مقابلة مع الأسد لم تبث

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دمشق تنتقد الإعلام الأوروبي بسبب مقابلة مع الأسد لم تبث دمشق تنتقد الإعلام الأوروبي بسبب مقابلة مع الأسد لم تبث

جي بي سي نيوز :- انتقدت الرئاسة السورية محطة RaiNews24 الإيطالية، بسبب مماطلتها في نشر مقابلة أجرتها مع الرئيس بشار الأسد قبل نحو أسبوعين.

وجاء في بيان أصدره المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، أن "المحطة المذكورة أجرت لقاء عن طريق مديرها التنفيذي مع الرئيس الأسد بتاريخ 26 من نوفمبر الماضي، ومذيعتها مونيكا ماغايوني، وجرى الاتفاق على أن يكون بث المقابلة ليلة يوم الاثنين الثاني من ديسمبر 2019".

وأضاف المكتب: "المذيعة أبلغتنا صباح الاثنين أنها تريد الاستئذان لتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة ولم يتم تحديد موعد من قبل المحطة المذكورة، ما يوحي بأن اللقاء لن يبث".

وتابع: "كان حريا بوسيلة إعلام أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، وخصوصا أنها تعمل في بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه".

وشدد المكتب، على أنه "في حال لم يتم بث اللقاء كاملا عبر محطة Rai News 24 الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام الوطني يوم الاثنين المصادف 9 من ديسمبر الجاري".

المصدر: المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية

جي بي سي نيوز

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