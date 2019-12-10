السعودية تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول يناير المقبل

دبي – مباشر: تنطلق فعاليات النسخة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران إكسبو في المملكة العربية السعودية في الفترة 13–15 يناير/كانون الثاني 2020، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، وشركة أرامكو السعودية.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية والنائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المملكة تفتخر باستضافة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول لهذا العام للمرة الأولى.

وأضاف محمد يحيى القحطاني، أن المملكة، التي تتمتع بأكبر احتياطي للنفط في العالم، تحتل موقعًا جغرافيًا فريدًا ومتميزًا بين قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، مما يجعل هذا الحدث من أكبر المؤتمرات الدولية المرموقة في مجال هندسة البترول.

وسيتضمن جدول الأعمال الشامل خبراء بارزين في مجال الصناعة سيتحدثون في الجلسة الافتتاحية، والجلسة العامة لكبار المدراء التنفيذيين، والجلسة العامة التنفيذية، والجلسة العامة "للمخزون الفكري للطاقة".

كما يشمل الؤتمر 5 جلسات حوارية، وجلسة لرؤساء الجمعيات المنظمة. سيركز المتخصصون في هذا القطاع العالمي على مختلف المواضيع والاتجاهات التي تغطي 100 جلسة تقنية.

وسيتم تقديم أربع دورات تدريبية حول مواضيع عدة مها تقسيم الخزانات والميكانيكة الجيولوجية والتعلم الآلي. كما سيتم عقد جلسات وورش عمل لمناقشة أفضل الممارسات لزيادة التنوع وتشجيع الاندماج وتشجيع مفهوم الانتماء.

وبحسب البيان، سيضم المعرض الذي تبلغ مساحته 6250 مترًا مربعًا أكثر من 150 شركة تعرض أحدث المنتجات والتقنيات مما يمكّن المندوبين والزوار من مناقشة الشراكات والمشاريع المحتملة.

يعد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، الذي تأسس في عام 2005، الحدث الرائد متعدد التخصصات في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، حيث يتناول نطاق برنامج المؤتمر والأنشطة الصناعية المرتبطة به والتكنولوجيا وقضايا الصناعة ذات الصلة التي تتحدى المتخصصين في هذا القطاع حول العالم.

ترشيحات

قمة الخليج العربي تعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك

دول الخليج تعتمد النظام الموحد لاتحاد ملاك العقارات

قرقاش يعلق على تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

"ساما": مستعدون لمواجهة أي ضغوط على السيولة بعد طرح أرامكو