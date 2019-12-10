مؤسسة النفط الليبية تُقر شراء توتال حصة ماراثون بامتيازات الواحة

مباشر: وافق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على استحواذ شركة توتال الفرنسية على حصّة ماراثون أويل ليبيا المحدودة، والتي تمثل 16.33 في المئة من امتيازات الواحة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة امتنعت عن الموافقة على شراء توتال حصة شركة ماراثون في امتيازات الواحة من خلال الاستحواذ على شركة ماراثون أويل ليبيا بقيمة 450 مليون دولار.

ونوه صنع الله، أن الامتناع كان إلى حين انتهاء المؤسسة من دراسة الصفقة ومراجعتها وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والتعاقدية والمالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إمكانية وجدوى استحواذ المؤسسة أو جهات ليبية أخرى على تلك الحصة.

وأضاف: "بعد مفاوضات ناجحة مع توتال، يسعدني إعلان موافقة المؤسسة على هذا الاتفاق، وذلك لسببين رئيسيين، الأول يتمثل في التزام شركة توتال باستثمار 650 مليون دولار في مشاريع تطوير امتيازات الواحة".

وأكمل، أن توتال ستعمل على زيادة حجم الإنتاج من خلال مشروعين رئيسيين هما حقل شمال جالو والقطعة م.ن 98، الأمر الذي سيساهم في زيادة القدرة الإنتاجية بحوالي 180 ألف برميل يوميا.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الفرنسية، بتوفير التقنيات والخبرات اللازمة للتمكن من تحقيق هذه المستهدفات، بحسب البيان.

وأكد صنع الله: "لهذا السبب تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة توتال في موقع يؤهلها أكثر من غيرها للحصول على حصة ماراثون من امتيازات الواحة؛ علما بأن المؤسسة لا تزال تملك 59.18 في المئة من امتيازات الواحة".

وبين صنع الله، أن الدراسات أوضحت أن سيناريو خيار استحواذ الدولة الليبية على حصة ماراثون، وإن كان سيزيد ظاهريًا من إجمالي عوائد الجانب الليبي، إلا أنه، في المقابل، ستترتب علي الجانب الليبي جراء ذلك الخيار التزامات مالية كبيرة للتشغيل وتنفيذ خطط التطوير وزيادة الإنتاج.

وألمح، إلى أن ذلك بالإضافة لحتمية الالتزام بالدفع في الوقت المحدد وانعكاس جميع ذلك على صافي الربح وفترة الاسترداد، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الحكومية الأخرى في الإنفاق والفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة للمؤسسة.

وأوضح، أن السبب الثاني تضمن الاتفاق منحة توقيع بمبلغ قدره 150 مليون دولار أمريكي تخصص لدعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشار صنع الله، إلى أنه سيتم دفع المبالغ المخصصة لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من قبل شركة توتال كمصاريف غير مستردة على مراحل مرتبطة بتطوير الامتيازات.

وأكمل: "سيتم دفع 70 مليون دولار أمريكي مع بدء سريان الاتفاقية، و30 مليون دولار أمريكي بعد 21 يوما من الإنتاج المتواصل بحقل شمال جالو "منطقة 6 ي"، و30 مليون دولار أمريكي بعد 21 يوما من الإنتاج المتواصل بالقطعة م.ن 98، بالإضافة إلى ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي سيتم دفعها خلال السنوات الأربع القادمة وسيتم اعلان المزيد من المعلومات بعد توقيع اتفاق مفصّل خلال الأشهر الثلاثة القادمة".

والجدير بالذكر، أن المؤسسة الوطنية للنفط تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة، تشاركها كل من شركة توتال بنسبة 16.33 في المئة، وكونوكو فيليبس بنسبة 16.33 في المئة، وشركة هس الأمريكية بنسبة 8.16 في المئة.

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