قمة الخليج العربي تعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك

الرياض - مباشر: اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن المجلس بارك إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية، واعتمد ميزانيتها المالية.

كما رحب المجلس، بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية في مملكة البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مؤكدا أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب.

وأوضح، أن المجلس الأعلى اعتمد توصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس والثلاثين، وعقد التمرين الأمني المشترك "أمن الخليج العربي 2" في دولة الإمارات العربية المتحدة، العام القادم.

جاء ذلك على خلفية مؤتمر بختام أعمال القمة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، والذي أشار فيه إلى التأكيد على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وبين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أن على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

وذكر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل".

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