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احباط تهريب سجائر الكترونية واجهزة خلوية

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جي بي سي نيوز :-  احبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي الركاب تهريب سجائر الكترونية بعدد (1595) سيجارة، و(5383) عبوة نكهات، ولوازم سجائر الكترونية بعدد (10277) إضافة الى ضبط العديد من الاجهزة الخلوية المختلفة بعدد (890) جهاز .

كما تم ضبط ذهب وفضة بوزن (3066) غرام و شعر طبيعي بوزن (80) كغم، وذلك خلال الاشهر الاربعة الماضية للعام الحالي 2019.

وأوضح مدير جمرك مطار الركاب عميد جمارك فادي القضاة إلى أن هذه الضبطيات تأتي نتيجة للحسّ الأمني الذي يتمتع به موظفو الجمارك واليقظة الدائمة والعمل الدؤوب، وبالتعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية العاملة في المطار، لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على أمن المجتمع ومصالح المواطنين. 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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