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محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية في الختام مع الشكوك التجارية

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محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية في الختام مع الشكوك التجارية محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية في الختام مع الشكوك التجارية

مباشر: تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الشكوك التجارية حول الاتفاقية الجزئية المرتقبة بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتراجعت أسهم قطاع الاتصالات بنحو 0.8 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية.

وتعرضت البورصات الأوروبية إلى ضغوط مع شكوك حول إمكانية إبرام اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة والصين قبل الموعد النهائي للجولة القادمة من التعريفات الأمريكية والمقرر دخولها حيز التنفيذ يوم الأحد.

وكشف تقرير صحفي اليوم أن واشنطن تدرس تأجيل التعريفات الأمريكية المقررة ضد الصين والمقررة الأحد المقبل في مقابل ضمان شراء بكين للمزيد من المنتجات الزراعية بالولايات المتحدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع ثقة المستثمرين في ألمانيا لأعلى مستوى في عامين، فيما فشل اقتصاد المملكة المتحدة في النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 404.3 نقطة كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة إلى 7213.7 نقطة.

وسجل المؤشر الألماني "داكس" خسائر بنحو 0.3 بالمائة ليهبط إلى 13070.7 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي 0.2 بالمائة عند مستوى 5848.03 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.1089 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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