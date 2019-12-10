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قرقاش يعلق على تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

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قرقاش يعلق على تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض قرقاش يعلق على تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

 

أبوظبي - مباشر: علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية الـ40، التي اختتمت أعمالها في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء.

 وقال أنور قرقاش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم: "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

وتابع قرقاش: " غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تقلل من قوة تماسك المجلس.

جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الخليجية الـ40 التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض اليوم.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، والذي أشار فيه إلى التأكيد على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وبين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أن على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

وذكر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل".

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