إدارة ترامب تتوصل لاتفاق مع الديمقراطيين على صفقة أمريكا الشمالية

مباشر: توصل الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتفاق بشأن صفقة التجارة مع كندا والمكسيك.

وعملت إدارة ترامب منذ أكثر من عام على حل مخاوف الديمقراطيين بشأن أدوات إنفاذ معايير العمل والبيئة بموجب الاتفاق الجديد، والمعروف باسم الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والذي سوف يستبدل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

وقالت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيولسي" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "إن الاتفاقية الجديدة انتصار للعمال الأمريكيين، ونحن نفتخر كثيراً بهذا التقدم".

وتحتاج إدارة ترامب إلى تقديم تشريع التصديق إلى الكونجرس للمضي قدمًا في الموافقة على الاتفاقية خلال 90 يوماً.

وفي تغريدة اليوم، قال ترامب إن اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا تبدو جيدة وستفيد المزارعين والمصنعين وصناعة الطاقة ونقابات العمال.