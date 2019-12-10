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"ساما": مستعدون لمواجهة أي ضغوط على السيولة بعد طرح أرامكو

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"ساما": مستعدون لمواجهة أي ضغوط على السيولة بعد طرح أرامكو "ساما": مستعدون لمواجهة أي ضغوط على السيولة بعد طرح أرامكو

 

الرياض - مباشر: أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على استعدادها لمواجهة أي ضغوط على السيولة بالمملكة بعد طرح أرامكو.

وقال محافظ "ساما"، أحمد الخليفي، لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء: "لا نستبعد حدوث ضغط على السيولة في وقت لاحق، لذلك أنا مستعد وسأظل مستعدا للتدخل".

ونوه الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي  تتابع البنوك المحلية عن كثب، في أعقاب طلب قوي على القروض لشراء الأسهم.

وذكرت "سامبا كابيتال"، في بيان لها اليوم، أنه تم اكتمال كافة مراحلها، تمهيداً لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" وفقاً لما هو محدد يوم غدٍ الأربعاء 11 ديسمبر / كانون الأول 2019م.

وأعلنت شركة أرامكو ، رسمياً الخميس الماضي، السعر النهائي لطرح 1.5 بالمئة من أسهمها، منوهة إلى أنه بلغ 32 ريال للسهم.

وطالب الخليفي، السعوديون للتملك في "أرامكو" -أكبر مصدر للنفط في العالم في الفترة التي سبقت على طرحها الأولي-، حيث سجلت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بعملاق النفط السعودي 6.2 مثل المعروض، بينما طلب أكثر من خمسة ملايين فرد الاكتتاب في شريحة الأفراد.

وأشار الخليفي، إلى أن خلال عملية الطرح الأولي تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع في بعض البنوك حد التسعين بالمئة الاسترشادي الذي يضعه البنك المركزي، لكن النسبة تحسنت بعد انتهاء عملية التخصيص.

وأضاف: " حتى الآن، لم يتقدم أي بنك بطلب للحصول على السيولة من البنك المركزي، نحن مستعدون للتدخل في حالة حدوث ضغط على السيولة، لكن أغلب المؤشرات في الوقت الحالي لا تبعث على القلق".

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مباشر (اقتصاد)

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