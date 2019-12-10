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ترامب رداً على اتهامات الديمقراطيين: "مثيرة للسخرية وغير صحيحة"

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من: أحمد شوقي

مباشر: وصف الرئيس الأمريكي دونالد اتهامات مجلس النواب له بشأن إساءة استخدام السلطة بأنها غير صحيحة ومثيرة للسخرية.

وكشف رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب "جيرولد نادلر" قضيتين في تحقيقات مساءلة ترامب وهما "إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس".

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "قال نادلر للتو لقد ضغطت على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 وهذا مثير للسخرية، وهو يعلم أن هذا غير صحيح".

وتابع ترامب: "قال كل من رئيس ووزير خارجية أوكرانيا مرات عديدة، إنه لم يكن هناك ضغط، يعرف كل من نادلر والديمقراطيين ذلك، لكنهم يرفضون الاعتراف".

ومن جانبه، ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي سوف ينتصر على هذه الاتهامات الخاطئة عندما تذهب لمجلس الشيوخ الذي يغلب عليه الديقراطييون للتصويت عليها.

مباشر (اقتصاد)

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