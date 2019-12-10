تفاصيل أول أيام ملتقى "عرب نت الرياض" للشركات الناشئة

الرياض - مباشر: شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، انطلاق النسخة الثامنة من التجمع التكنولوجي الأكبر في المملكة "عرب نت الرياض".

وأفاد بيان للملتقى التكنولوجي "عرب نت الرياض"، أن الفاعلية والتي حملت عنوان "آفاق المملكة الرقمية" ضمت أكثر من 6 آلاف مشارك، و300 شركة ناشئة، و150 مستثمر في رأس المال المغامر.

كلمة الافتتاح

وكانت افتتاحية الملتقى التكنولوجي، من خلال كلمة المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"عرب نت"، عمر كريستيدس، والذي أكد فيها على أن المملكة تتربع منذ سنوات على عرش بلدان المنطقة من حيث حجم اقتصادها وعدد مستهلكيها من ذوي القوة الشرائية الأعلى فضلًا عن جيلها من الشباب الشغوفين والملمين بالتكنولوجيا.

وبين كريستيدس، أن التطورات الحديثة جعلت من توقيت النسخة الحالية لـ"عرب نت" فرصة خاصة لقطاع التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، مضيفاً "إذا كنتم تبحثون عن أهم مركز ناشئ للابتكار الرقمي وريادة الأعمال الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فستجدونه في المملكة".

واستضافت الجلسة الافتتاحية مجموعة من كبار المتحدّثين، أبرزهم الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز؛ والمدير العام للراجحي الاستثمارية، بدر بن محمد الراجحي؛ ونائب الرئيس ورئيس التحول الرقمي في التركي القابضة بدر الشثري.

وناقشت الجلسة الحوارية، المحركات الأساسية لتحقيق رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية من منظور ريادة الأعمال والابتكار والرقمنة.

"منشآت" تسعى لمواكبة تطلعات المستقبل

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، صالح بن إبراهيم الرشيد، خلال الملتقى، أن "منشآت" تسعى لمواكبة تطلعات رواد الأعمال الحاليين والمبتكرين الطموحين في طرح ابتكارات تساهم في رفع مستوى الخدمات بشتى المجالات.

وذكر الرشيد، أن مشاركة "منشآت" في ملتقى عرب نت كشريك استراتيجي تهدف إلى نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، ولتشجيع وتقدير رواد الأعمال المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري.

مسار إنسباير السعودية

وركز مسار إنسباير السعودية خلال الملتقى، والذي نظم برعاية "منشآت"، على الشركات الناشئة والاستثمار في الشركات التكنولوجية.

وشارك في مسار إنسباير السعودية، كبار المستثمرين على المستوى العالمي من وادي السيليكون، والمملكة البريطانية المتّحدة، وسنغافورة، وهونج كونج، وفرنسا، والنمسا، والمكسيك، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وضمت قائمة المتحدثين الأساسيين في هذا المسار، بدر الزهراني، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، وزارة الثقافة؛ والشريك العام في شركة Valve VC أندرو زالاسين، ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية؛ ومؤسس شركة OZY Media ،كارلوس واتسون.

مسار Finverse

وعُقد خلال "عرب نت" أيضا مسار Finverse برعاية البنك السعودي الفرنسي الذي تطرّق للخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية مع متحدّثين أبرزهم الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للبنك السعودي الفرنسي، ريان فايز؛ ورئيس الشؤون الرقمية في مجموعة سامبا المالية سامي الرويثي.

كما شهد المسار حضور، نائب الرئيس التنفيذي في المصرفية الرقمية في بنك الرياض، ستيفن موناغان؛ ورئيس الخدمات الرقمية للمجموعة في بنك الخليج الدولي أندرياس سكوبال.

واستضاف ملتقى "عرب نت" أيضًا جائزة ومعرض "ابتكر" السنوي بتنظيم "منشآت"، والتي تصل لقيمة 300 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى فرص احتضان.

يوم تجريبي إقليمي لبرنامجFlat6Labs Regional

وشهد الملتقى أيضًا، استضافة أول يوم تجريبي إقليمي لبرنامج Flat6Labs Demo Day، حيث أصبحت 16 شركة ناشئة من حافظة Flat6Labs من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاهزةً لتحدي بيئة الشركات الناشئة التكنولوجية في قطاعاتها.

كما قدمت الشركات الـ16 عروضها لأكثر من 150 مستثمرًا وقائد عمل.

وأعلن نائب الرئيس الأول لشراكة المدفوعات العالمية، والتي تعد أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم الحلول المرتبطة بالدفع في الصين iPaylinks، بن وانغ، عن إطلاق حافظة أسواق التجارة ما بين مؤسسات الأعمال في سوق الشرق الأوسط.

وقام مؤسس Mirror، نجيب صباغ، بإطلاق Mirror في ملتقى عرب نت الرياض، وهي أداةٌ فريدة من نوعها لوسائط الإعلام تتيح تخصيص القيمة المالية المطلوبة عبر توفير خطة تسويق تستند على الأرقام من أجل تحقيق أفضل عائد على الاستثمار وفقًا لبطاقات تقييم متعدّدة المقاييس.

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