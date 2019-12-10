تقرير: واشنطن تدرس تأجيل التعريفات ضد الصين

مباشر: كشف تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيل فرض تعريفات على سلع صينية والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن المفاوضين من الولايات المتحدة والصين يضعون الأساس لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتأجيل فرض رسوم بنسبة 15 بالمائة على حوالي 160 مليار دولار من السلع الصينية.

وأضاف التقرير أن واشنطن تسعى لضمان إلتزام الصين بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

ولا تزال حالة عدم اليقين مستمرة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي سيكون لها تأثيراً كبيراً في تأجيل التعريفات المقررة الأحد المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه من الأفضل تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة 2020.