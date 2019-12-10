النواب الأمريكي يكشف عن اتهامين أساسيين في مساءلة ترامب

مباشر: أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي قضيتين أساسيتين فيما يتعلق بمساءلة الرئيس دونالد ترامب وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.

وقال رئيس اللجنة "جيرولد نادلر" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن إساءة استخدام السلطة تتضح في ممارسة ترامب صلاحيات منصبه العامة للحصول على مكاسب شخصية غير لائقة مع تجاهل المصلحة الوطنية أو إلحاق الأذى بها، وهذا هو ما فعله الرئيس عندما ضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخاباتنا الرئاسية 2020".

وأضاف "نادلر" أنه فيما يتعلق بإعاقة تحقيقات الكونجرس: "الرئيس الذي يعلن نفسه فوق المساءلة، فوق الشعب الأمريكي وفوق سلطة المساءلة في الكونجرس - والذي يهدف إلى الحماية من التهديدات التي يتعرض لها مؤسساتنا الديمقراطية - هو الرئيس الذي يرى نفسه فوق القانون".

ومن الممكن إجراء تصويت في اللجنة القضائية حول ما إذا كان سيتم مساءلة ترامب في وقت ما من هذا الأسبوع، وهذا يعني أن تصويتًا كاملاً داخل مجلس النواب لمساءلة ترامب قد يحدث في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.

ويتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الرئيس الأمريكي باستخدام المساعدات كأداة ضغط أوكرانيا لمطالبتها بالتحقيق مع المرشح الرئاسي جون بايدن ونجله.

وفي حال إقرار مجلس النواب الأمريكي لمساءلة ترامب رسمياً، ينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ والذي يسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري التابع له الرئيس.