الخارجية السعودية: الخلافات لا تقلل من قوة تماسك دول الخليج

الرياض - مباشر: أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أن الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تقلل من قوة تماسك المجلس.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى جهود أمير الكويت المستمرة في محاولة تقريب وجهات النظر بين دول المجلس، وفقاً لبث تليفزيوني.

جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الخليجية الـ40 التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء.

وتعليقاً على المشروع الإيراني في المنطقة صرح وزير خارجية السعودية: بأن "المشروع الإيراني لا يستحق الرد عليه، ويجب أن يغيروا سلوكهم".

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، والذي أشار فيه إلى التأكيد على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وبين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أن على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

وذكر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل".

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