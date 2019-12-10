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إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي بخصوص عدم تمكنها من اعلان نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2019 م في الوقت المحدد

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إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي بخصوص عدم تمكنها من اعلان نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2019 م في الوقت المحدد إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي بخصوص عدم تمكنها من اعلان نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2019 م في الوقت المحدد
بند توضيح مقدمة إلحاقا للإعلان بتاريخ 10 / 11 / 2019 ، تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30-09-2019م ، لأمر خارج عن إرادتها وذلك بسبب عدم إستلامنا القوائم المالية لشركة أسواق ثمار ووسمي للربع الثالث 2019م حتى تاريخه، حيث أن المراجع الخارجي لشركة أسواق ثمار ووسمي لم يزودنا بالقوائم المالية الخاصة بها حسب الموعد المتفق عليه ، وبناء عليه لم نتمكن من إدراج نتائجها بقوائم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي قبل نهاية الوقت المحدد من هيئة السوق المالية لإعلان نتائج الربع الثالث 2019م . تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1441-03-13 الموافق 2019-11-10 التغير الحاصل على التطوير لا يوجد الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد معلومات اضافية وسيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث 2019م بعد انتهاء أعمال المراجع الخارجي لشركة أسواق ثمار ووسمي من المراجعة وتسليمنا النتائج وإنتهاء أعمال المراجعة للمراجع الخارجي للشركة الوطنية للتسويق الزراعي بأقرب وقت ممكن.

والله الموفق ،،،

مباشر (اقتصاد)

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