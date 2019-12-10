اعتماد تعيين مرشح الكويت "الحجرف" أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي

الكويت - مباشر: اعتمد المجلس الأعلى لدول الخلیجي العربیة في دورته الـ40 المنعقدة في العاصمة السعودية الریاض، تعیین مرشح الكویت ووزير ماليتها السابق، نایف الحجرف، لمنصب أمین عام مجلس التعاون الخلیجي.

وتقلد نایف الحجرف، عدة مناصب في القطاع الحكومي والخاص بالكويت، حیث كان وزیرا للمالیة، التربیة والتعلیم العالي في یولیو/تموز 2012، ووزیرا للمالیة ووزیرا للتربیة ووزیرا للتعلیم العالي في یولیو/تموز 2013 حیث قدم استقالته في ینایر 2014، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

كما ترأس الحجرف مجلس مفوضي ھیئة أسواق المال عام 2014، وعاد إلى التشكیل الوزراي وزیرا للمالیة نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقد استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحجرف حاصل على الدكتوراه في المحاسبة من المملكة المتحدة 2002، وعلى الماجستیر في المحاسبة من الولایات المتحدة 1997 وعلى البكالوریوس في المحاسبة من جامعة الكویت 1994.

وعمل الحجرف، نائبا لرئیس جامعة الخلیج للعلوم والتكنولوجیا للخدمات الأكادیمیة وحظي بعضویة المجلس الأعلى للبترول في عام 2010، كما كان رئیس تنفیذي لشركة أبوظبي الأولى للتطویر العقاري في عام 2009.

وتقلد الحجرف، مصب مستشار مالي في سوق الكویت للأوراق المالیة، ومستشار مالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطیط.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم، أعمال القمة الخليجية الـ40 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، والذي أشار فيه إلى التأكيد على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

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