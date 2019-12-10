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البلاديوم يرتفع لمستوى قياسي أعلى 1900 دولار

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البلاديوم يرتفع لمستوى قياسي أعلى 1900 دولار البلاديوم يرتفع لمستوى قياسي أعلى 1900 دولار

مباشر: ارتفع سعر معدن البلاديوم بوتيرة قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد لمستوى قياسي أعلى 1900 دولار للأوقية مع تعطل التيار الكهربي في جنوب أفريقيا.

وساهم انقطاع الكهرباء في تعطل الإنتاج في شركات التعدين بجنوب أفريقيا التي تُعد ثاني أكبر مورد للبلاديوم في العالم لليوم السادس على التوالي.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديوم بنحو 0.9 بالمائة إلى 1898.7 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1902.3 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو مستوى قياسي جديد.

ويتجه المعدن للصعود الـ13 على التوالي في أطول موجة مكاسب يومية منذ منتصف 2014.

وحقق البلاديوم بنحو 50 بالمائة منذ بداية العام الجاري مع تراجع المعروض وارتفاع الطلب نظراً لاستخدامه في تقليل الانبعاثات في المركبات التي تعمل بالبنزين.

ويتوقع بنك "سيتي جروب" أن يرتفع سعر معدن البلاديوم إلى مستوى 2500 دولار للأوقية بحلول منتصف 2020 مع استمرار تراجع الإمدادات.

مباشر (اقتصاد)

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